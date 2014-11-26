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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 21:5926.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401700704Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401700704

    Уникальный номер закупки

    279/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №279/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №279/25-2014 о проведении запроса цен

    Приложения №1 к техническому заданию (Проекты и Ведомость объемов работ)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 21:59 GMT +326.11.2014 21:5926.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401700704Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 21:5926.11.2014 21:5926.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401700704Дата и время вскрытия заявок Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 19:5903.12.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401700704Подведение итогов не позднее Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт сети электроснабжения и канализации в производственных помещениях ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    1 833 566,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 279/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 279/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течении пятнадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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