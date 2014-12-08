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    Главная / Торги / Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701304Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401701304

    Уникальный номер закупки

    23-276-2014/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Дефектная ведомость

    Извещение

    Документация аукционная

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы столярные и плотничные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701304Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 23:5911.12.2014 23:5911.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401701304Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула

    Дата и время проведения

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401701304Дата и время проведения Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701304Подведение итогов не позднее Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701304Подведение итогов не позднее Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту договора и дефектной ведомости.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. Не более 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора.Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.42

    Производство столярных и плотничных работ

    Документация лота

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Документация аукционная

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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