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Номер извещения
31401701304
Уникальный номер закупки
23-276-2014/А
Наименование закупки
Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701304Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 23:5911.12.2014 23:5911.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401701304Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула
Дата и время проведения
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401701304Дата и время проведения Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701304Подведение итогов не позднее Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт оконных блоков в корпусе 28, цех 670, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту договора и дефектной ведомости.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. Арсенальная, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
45.42
Документация лота
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