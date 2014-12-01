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    Главная / Торги / Реализация металлоотходов

    Реализация металлоотходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411509Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411509

    Уникальный номер закупки

    423-16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация металлоотходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реализация металлоотходов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Utemov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утемов Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация металлоотходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411509Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411509Дата и время вскрытия заявок Реализация металлоотходовЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411509Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411509Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация металлоотходов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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