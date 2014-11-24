Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам ГОСТ, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Доставка силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Срок поставки продукции - ноябрь-декабрь 2014 года.