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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии.

    Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411510Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1246

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 16:00 GMT +327.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411510Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 16:0027.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411510Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411510Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.

    Начальная цена

    1 470,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта конкурса - евро, валюта договора - рубли. Вознаграждение и возмещаемые расходы экспедитора оплачиваются с отсрочкой платежа 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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