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Номер извещения
ГП411510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1246
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Хамедзянова Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 16:00 GMT +327.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411510Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 16:0027.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411510Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411510Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии. Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.
Начальная цена
1 470,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя "Schiess GmbH" в Германии.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
63.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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