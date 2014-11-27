Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП411510 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых котировок на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке габаритного оборудования частей станка фирмы "ШИСС ФРОРИП" для модернизации на заводе производителя в Германии. Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Ижорские заводы

Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Контактный телефон +7 812 322-80-00 доб. 1246 Факс +7 812 322-80-00 Адрес электронной почты Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Хамедзянова Оксана Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, Колпино Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие Ключевые слова: транспорт

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