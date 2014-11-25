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Номер извещения
ГП411506
Уникальный номер закупки
21
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, МО - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fokin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 16:00 GMT +325.11.2014 16:0025.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411506Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2014 16:0025.11.2014 16:0025.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411506Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 23:5917.12.2014 23:5917.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411506Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201417.12.2014 23:5917.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411506Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортировке готовой негабаритной продукции (автопоездом с низкорамным прицепом) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 трал
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
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