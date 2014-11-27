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    Главная / Торги / Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»

    Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699237Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401699237

    Уникальный номер закупки

    23-274-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание 229,407

    Извещение

    Техническое задание 111

    Техническое задание 138,140

    Дефектная ведомость 118

    Дефектная ведомость 121

    Дефектная ведомость 194

    Дефектная ведомость 195

    Дефектная ведомость 201

    Дефектная ведомость 204

    Проект долговора

    Техническое задание 230

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699237Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401699237Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 23:5915.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401699237Подведение итогов не позднее Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»

    Начальная цена

    2 750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно дефектной ведомости и проекту договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М.Горького д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. Срок выполнения работ: не более 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с момента заключения договора.Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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