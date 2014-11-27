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Номер извещения
31401699237
Уникальный номер закупки
23-274-2014/ЗКЦ
Наименование закупки
Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699237Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»Тула
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401699237Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений корпуса 1 (комнаты 111, 138, 140, 221, 229, 230, 240, 407) площадка 1 ОАО «НПО «Стрела»
Начальная цена
2 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно дефектной ведомости и проекту договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М.Горького д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
45.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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