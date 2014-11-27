Окраска климатических камер в цехе 540, корпус 50, площадка 2,ОАО "НПО "Стрела".

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Работы выполняются без аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту исполнителя.Окраску поверхностей производить согласно прилагаемому дизайн - проекту, в соответствии с ISO 12944 по системе окраски S6.03 для коррозийной категории С 5-1.В соответствии с дефектной ведомостью.