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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП411502
Уникальный номер закупки
205
Наименование закупки
Закупка сетки сварной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетка сварная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:30 GMT +321.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411502Дата и время окончания срока приема заявок Сетка сварнаяМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 11:3021.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411502Дата и время вскрытия заявок Сетка сварнаяМосква
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 16:3024.11.2014 16:3024.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411502Подведение итогов не позднее Сетка сварнаяМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетка сварная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Компания должна иметь собственные склады в нашем регионе:Москва,Московская область. Срок изготовления продукции - не ранее 2013 года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - ноябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика (см. приложение)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
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