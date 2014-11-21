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    Главная / Торги / Закупка сетки сварной

    Закупка сетки сварной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411502Дата и время окончания срока приема заявок Сетка сварнаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411502

    Уникальный номер закупки

    205

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетки сварной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение (логистика)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сетка сварная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 11:30 GMT +321.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411502Дата и время окончания срока приема заявок Сетка сварнаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 11:3021.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411502Дата и время вскрытия заявок Сетка сварнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 16:3024.11.2014 16:3024.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411502Подведение итогов не позднее Сетка сварнаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 16:3024.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411502Подведение итогов не позднее Сетка сварнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетка сварная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Компания должна иметь собственные склады в нашем регионе:Москва,Московская область. Срок изготовления продукции - не ранее 2013 года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - ноябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика (см. приложение)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платеж не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка сварная 100х100х5(2х3)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Сетка тканая 2х2х1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Сетка сварная вентиляционная 25х25х2"

    Кол-во: 100

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