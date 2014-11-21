www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411500
Уникальный номер закупки
204
Наименование закупки
Закупка проволоки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проволока
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:30 GMT +321.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411500Дата и время окончания срока приема заявок ПроволокаМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 11:3021.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411500Дата и время вскрытия заявок ПроволокаМосква
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 16:3024.11.2014 16:3024.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411500Подведение итогов не позднее ПроволокаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.11.201424.11.2014 16:3024.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411500Подведение итогов не позднее ПроволокаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Компания должна иметь собственные склады в нашем регионе:Москва,Московская область. Срок изготовления продукции - не ранее 2013года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - ноябрь 2014 года. Доставка силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.