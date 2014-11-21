Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Компания должна иметь собственные склады в нашем регионе:Москва,Московская область. Срок изготовления продукции - не ранее 2013года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции - ноябрь 2014 года. Доставка силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции