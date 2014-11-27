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    Главная / Торги / Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»

    Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698625Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401698625

    Уникальный номер закупки

    23-280-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Рабочие чертежи

    Дефектная ведомость

    Проект договора

    Спецификация материалов и оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698625Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698625Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698625Подведение итогов не позднее Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений цеха 650 в корпусе 19 в осях 18-21/А-Г на отметке 0.000 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»

    Начальная цена

    2 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно дефектной ведомости

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Рабочие чертежи

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Спецификация материалов и оборудования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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