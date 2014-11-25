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    Главная / Торги / Закупка панелей

    Закупка панелей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411498Дата и время окончания срока приема заявок Закупка панелейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411498

    Уникальный номер закупки

    9

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка панелей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-25

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Zhabreev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жабреев Вячеслав Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка панелей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2014 11:00 GMT +325.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411498Дата и время окончания срока приема заявок Закупка панелейЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.11.2014 11:0025.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411498Дата и время вскрытия заявок Закупка панелейЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201425.11.2014 21:5925.11.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411498Подведение итогов не позднее Закупка панелейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка панелей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4515

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 100%.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.43

    Устройство покрытий полов и облицовка стен

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАНЕЛЬ; PIR ПТО 1000х50 Цп 0; Ral 3020/Ral 9006; ,8/Цп 0,6; (красн/сер)"

    Кол-во: 1128

    "Позиция 2"

    "ПАНЕЛЬ; PIR ПТСН 1050х60/Цп0; Ral 9006/Ral 9006; ,8/Цп0,6/; (сер/сер)"

    Кол-во: 3387

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