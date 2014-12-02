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    Главная / Торги / Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401698137

    Уникальный номер закупки

    29

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 06:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698137Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698137Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698137Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт токарного станка 1М63 (ДИП300) в ремонтно-механическом цехе производственно-технической базы по ул. Власихинская, 49 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    403 717,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина,116.Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 10.12.14г. по 30.12.14г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ производится Заказчиком в срок не менее 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, против документов, указанных в п.2.2.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DK

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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