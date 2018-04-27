www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП816961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модуль для ремонта станка КИМ GLOBAL Performanc 12.15.10
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.04.2018 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модуль для ремонта КИМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.04.2018 14:00 GMT +327.04.2018 14:0027.04.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816961Дата и время окончания срока приема заявок Модуль для ремонта КИМКазань
Подведение итогов не позднее
27.04.2018 16:0027.04.2018 16:0027.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816961Подведение итогов не позднее Модуль для ремонта КИМКазань
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модуль для ремонта КИМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
28.41.40.000
28.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1