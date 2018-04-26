Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Клемная коробка

    Клемная коробка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2018 14:0026.04.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816957Дата и время окончания срока приема заявок Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП816957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клемная коробка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.04.2018 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора

    Референс лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    pvasilev@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2018 14:00 GMT +326.04.2018 14:0026.04.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816957Дата и время окончания срока приема заявок Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164Казань

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2018 16:0026.04.2018 16:0026.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816957Подведение итогов не позднее Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164Казань

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    26.04.201826.04.2018 16:0026.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816957Подведение итогов не позднее Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 20 календарных дней после поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211100567
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    596440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 506 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213898
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система электрообогрева (Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева»; «АА0013021. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети канализации (Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «АА0013180.ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Сети внутриплощадочные. Сети электроснабжения»; «АА0012443. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети электрические»; Выполнение работ по строительству объектов: «Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система...
    589704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП213889
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети технологические» и строительству объекта: «Вахтовый жилой комплекс. Внутриплощадочные сооружения» расположенного на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    004-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объекта: «АА0012434. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети...
    589688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить