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Номер извещения
ГП816957
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клемная коробка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.04.2018 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2018 14:00 GMT +326.04.2018 14:0026.04.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816957Дата и время окончания срока приема заявок Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164Казань
Подведение итогов не позднее
26.04.2018 16:0026.04.2018 16:0026.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816957Подведение итогов не позднее Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164Казань
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клемная коробка (плата) для катушки 61Е, арт. 223164
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
28.41.40.000
28.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1