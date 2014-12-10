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Номер извещения
ГП411490
Уникальный номер закупки
295-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411490Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411490Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411490Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411490Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Начальная цена
210,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
207 186,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
986,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачева, д. 147Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411490Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411490Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411490Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411490Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Начальная цена
29,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 805,45 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
95,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бийск, 9 км Чуйского тракта, д. 39.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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