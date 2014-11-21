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Номер извещения
31401696252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков для нужд АО «Авиаремонт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 495 640-51-37 доб. 109
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
kiseleva@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галканова Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка детских новогодних подарков для нужд АО «Авиаремонт» в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 15:30 GMT +321.11.2014 15:3021.11.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401696252Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарков для нужд АО «Авиаремонт» в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 15:3021.11.2014 15:3021.11.2014 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401696252Дата и время вскрытия заявок Поставка детских новогодних подарков для нужд АО «Авиаремонт» в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков для нужд АО «Авиаремонт» в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание»
Начальная цена
31 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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