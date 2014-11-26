Право заключения договора на поставку дизельных тягачей TOYOTA 2TD20 для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с требованиями Главы IV «Техническое задание» и Главы V «Проект договора» настоящей документации.Оплата Заказчиком производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в следующем порядке: - Заказчик в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора и выставления счета на оплату перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30 % от цены Договора. - окончательный расчет в размере 70 % от цены договора производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию подписанного Заказчиком и Поставщиком, на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.Оплата осуществляется Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.