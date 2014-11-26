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Номер извещения
31401695971
Уникальный номер закупки
178 ЗП
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку дизельных тягачей TOYOTA 2TD20 для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Почтовый адрес
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Контактный телефон
+7 342 294-98-08 доб. 757
Факс
+7 342 294-98-08
Адрес электронной почты
zakupki@savino.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трошкова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
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Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 14:00 GMT +326.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401695971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401695971Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695971Подведение итогов не позднее Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20
Начальная цена
116 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
33 060,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем поставляемого товара указан в документации об открытом запросе предложений IV «Техническое задание»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Международный аэропорт Пермь
Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь
Адрес местонахождения
614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
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