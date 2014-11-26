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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку дизельных тягачей TOYOTA 2TD20 для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Право заключения договора на поставку дизельных тягачей TOYOTA 2TD20 для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401695971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401695971

    Уникальный номер закупки

    178 ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку дизельных тягачей TOYOTA 2TD20 для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Юридический адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Почтовый адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Контактный телефон

    +7 342 294-98-08 доб. 757

    Факс

    +7 342 294-98-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@savino.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трошкова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 14:00 GMT +326.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401695971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401695971Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695971Подведение итогов не позднее Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695971Подведение итогов не позднее Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельных тягачей TOYOTA 2TD20

    Начальная цена

    116 000,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 060,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 060,00

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем поставляемого товара указан в документации об открытом запросе предложений IV «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Главы IV «Техническое задание» и Главы V «Проект договора» настоящей документации.Оплата Заказчиком производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в следующем порядке: - Заказчик в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора и выставления счета на оплату перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30 % от цены Договора. - окончательный расчет в размере 70 % от цены договора производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию подписанного Заказчиком и Поставщиком, на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.Оплата осуществляется Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Пермь»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Адрес местонахождения

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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