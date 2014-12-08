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Номер извещения
ГП411485
Уникальный номер закупки
007/ГЭС Оренбург/14.11.2014/ОЗПэ/55-03
Наименование закупки
Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1275
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.prokopec@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопец Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 10:0008.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411485Дата и время вскрытия заявок Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 16:0018.12.2014 16:0018.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411485Подведение итогов не позднее Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.
Начальная цена
11 546 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Оренбург
Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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