Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

не более 50 % предоплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, оставшаяся часть оплаты в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставления всей документации: паспорта транспортного средства; инструкции по эксплуатации; сервисной книжки; паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки; сертификат на тахограф и его компоненты.