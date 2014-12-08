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    Главная / Торги / Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.

    Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411485

    Уникальный номер закупки

    007/ГЭС Оренбург/14.11.2014/ОЗПэ/55-03

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к запросу преложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1275

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    e.prokopec@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопец Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 10:0008.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411485Дата и время вскрытия заявок Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 16:0018.12.2014 16:0018.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411485Подведение итогов не позднее Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 16:0018.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411485Подведение итогов не позднее Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Седельных тягачей КАМАЗ-65116 для перевозки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 3 единицы.

    Начальная цена

    11 546 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не более 50 % предоплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, оставшаяся часть оплаты в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставления всей документации: паспорта транспортного средства; инструкции по эксплуатации; сервисной книжки; паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки; сертификат на тахограф и его компоненты.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Оренбург
    Все закупки и тендеры ГЭС Оренбург

    Адрес местонахождения

    460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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