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Номер извещения
31401695478
Уникальный номер закупки
422/14
Наименование закупки
Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1340
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
o.fomina@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401695478Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 10:0021.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401695478Дата и время вскрытия заявок Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 17:0005.12.2014 17:0005.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695478Подведение итогов не позднее Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
261 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно требованиям Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
вывоз продукции со склада поставщика в городе Омске автотранспортом заказчика (самовывоз)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
51.53.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 900
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