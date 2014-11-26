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Номер извещения
31401695581
Уникальный номер закупки
ККС-171
Наименование закупки
Заключение договора финансовой аренды (лизинга)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Почтовый адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Контактный телефон
+7 8332 38-37-40
Факс
--
Адрес электронной почты
myachinaev@kcs.kirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуровских Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Киров
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 12:00 GMT +326.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401695581Дата и время окончания срока приема заявок Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.Киров
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401695581Дата и время вскрытия заявок Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.Киров
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 16:0005.12.2014 16:0005.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695581Подведение итогов не позднее Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.Киров
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.12.201405.12.2014 16:0005.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401695581Подведение итогов не позднее Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.Киров
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.
Начальная цена
1 778 775,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Отсутствуют
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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