Лот 1

Лизингодатель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется приобрести в свою собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предмет лизинга) комплектностью, характеристиками и количеством согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) у определённого Лизингополучателем продавца (далее – Продавец) и предоставить его в лизинг (финансовую аренду) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, на условиях предусмотренных Договором.