"Поставка продуктов питания (мясные и рыбные продукты)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: Предварительная оплата в размере 100% цены Договора производится Покупателем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и получения счета от Поставщика. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. (Раздел 11 аукционной документации).Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Заявками Покупателя.Поставка Товара осуществляется на следующий день после получения Поставщиком Заявки Покупателя. Период поставки Товара - 7 (семь) календарных месяцев, начиная с 01 января 2015 г.