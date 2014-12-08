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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401699210

    Уникальный номер закупки

    24-ОАЭ2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№1_к_Техническому_заданию

    №24-ОАЭ2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 12:00 GMT +308.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.2014 23:5909.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401699210Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата и время проведения

    10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401699210Дата и время проведения Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401699210Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401699210Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    4 722 207,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    472 220,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    472 220,75

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Хользунов пер., д. 14, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 6, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 35 Б, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, корпус 14, г. Москва, Погонный пр., д. 10, г. Москва, 2-й Вязовский пр., д. 4 а, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, г. Москва, 1-й Хорошевский пр., д. 3, г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 1/4, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3, г. Москва, пос. Мосренген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899, г. Москва, ул. Головачева, д. 2, г. Москва, Рублевское ш., д.68 г. Москва, Пресненский вал, д.9 МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец, МО, г. Серпухов, ул. Бригадная 17, МО, Красногорский район, пос. Новый, госпиталь им. Вишневского, МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, в/ч 662632, МО, г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, в/ч 43556, МО, г. Коломна, ул. Артиллеристов, в/ч 43556, МО, г.Климовск, ул. Школьная, д.20 МО, г. Егорьевск-6, в/ч 48905, МО, г. Можайск-3, в/ч 52025, МО, г. Можайск-10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней после поставки товара и представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 169180

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