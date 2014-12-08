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Номер извещения
31401699210
Уникальный номер закупки
24-ОАЭ2014
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 12:00 GMT +308.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401699210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.2014 23:5909.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401699210Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время проведения
10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401699210Дата и время проведения Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401699210Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
4 722 207,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
472 220,75 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Хользунов пер., д. 14, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 6, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 35 Б, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, корпус 14, г. Москва, Погонный пр., д. 10, г. Москва, 2-й Вязовский пр., д. 4 а, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, г. Москва, 1-й Хорошевский пр., д. 3, г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 1/4, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3, г. Москва, пос. Мосренген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899, г. Москва, ул. Головачева, д. 2, г. Москва, Рублевское ш., д.68 г. Москва, Пресненский вал, д.9 МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец, МО, г. Серпухов, ул. Бригадная 17, МО, Красногорский район, пос. Новый, госпиталь им. Вишневского, МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, в/ч 662632, МО, г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, в/ч 43556, МО, г. Коломна, ул. Артиллеристов, в/ч 43556, МО, г.Климовск, ул. Школьная, д.20 МО, г. Егорьевск-6, в/ч 48905, МО, г. Можайск-3, в/ч 52025, МО, г. Можайск-10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 169180
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