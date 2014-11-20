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    Главная / Торги / Закупка теплового оборудования

    Закупка теплового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 13:0020.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411474Дата и время окончания срока приема заявок Тепловое оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411474

    Уникальный номер закупки

    203

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка теплового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тепловое оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 13:00 GMT +320.11.2014 13:0020.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411474Дата и время окончания срока приема заявок Тепловое оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 13:0020.11.2014 13:0020.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411474Дата и время вскрытия заявок Тепловое оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 16:3021.11.2014 16:3021.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411474Подведение итогов не позднее Тепловое оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 16:3021.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411474Подведение итогов не позднее Тепловое оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловое оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции - ноябрь -декабрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке продукции включена в стоимость продукции. Лот является неделимым. Участик имеет право подать заявку только на всеь объем продукции в рамках закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская обл., г.Одинцово, ул.Западная д.21, стр.39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловая пушка Длина x Ширина x Высота, мм: 1590 x 750 x 1170 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Дизельный нагреватель воздуха с прямым нагревом Размеры 520x640x920 мм "

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Дизельный нагреватель воздуха с непрямым нагревом Мощность: "

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Калорифер электрический Мощность нагрева, кВт, 66, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Блок тэнов (1 блок - 9 тенов) ЕВЖИ.681.813.001 для СФО-66"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Калорифер электрический Мощность нагрева, кВт, 25, Напряжение сети 380В, "

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Калорифер электрический, Мощность нагрева, кВт, 4,8, Габаритные размеры, мм 145х190х225"

    Кол-во: 3

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