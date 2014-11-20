Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции - ноябрь -декабрь 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке продукции включена в стоимость продукции. Лот является неделимым. Участик имеет право подать заявку только на всеь объем продукции в рамках закупки