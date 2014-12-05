www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401693936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
lyumarina@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любезная Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул.Клары Цеткин, д.33 (ЭТП ГПБ)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 12:00 GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаМосква, ул.Клары Цеткин, д.33 (ЭТП ГПБ)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.2014 15:0010.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401693936Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка инструментаМосква, ул.Клары Цеткин, д.33 (ЭТП ГПБ)
Дата и время проведения
11.12.2014 11:0011.12.2014 11:0011.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401693936Дата и время проведения Поставка инструментаМосква, ул.Клары Цеткин, д.33 (ЭТП ГПБ)
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693936Подведение итогов не позднее Поставка инструментаМосква, ул.Клары Цеткин, д.33 (ЭТП ГПБ)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента
Начальная цена
2 325 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
669 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
28.62
Документация лота
Кол-во: 669
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.