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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401693826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Марианна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2014 15:0010.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401693826Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата и время проведения

    11.12.2014 11:0011.12.2014 11:0011.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401693826Дата и время проведения Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693826Подведение итогов не позднее Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693826Подведение итогов не позднее Поставка инструментаг. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    738 985,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    173 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка инструмента"

    Кол-во: 173

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