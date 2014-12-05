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Номер извещения
31401693853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
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Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 09:00 GMT +305.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693853Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 09:00GMT +305.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401693853Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.201410.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401693853Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 15:0012.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693853Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.12.201412.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693853Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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