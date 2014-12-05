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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693853Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401693853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2014 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект Договора

    Документация

    Извещение об изменении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещеряков Валерий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 09:00 GMT +305.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693853Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 09:00GMT +305.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401693853Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.201410.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401693853Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2014 15:0012.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693853Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693853Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А125130,г.Москва,ул.Клары Цеткин, д. 33 (ЭТП ГПБ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку установки измерительной РК2-01А

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставку установки измерительной РК2-01А"

    Кол-во: 1

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