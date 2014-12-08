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Номер извещения
31401693378
Уникальный номер закупки
134
Наименование закупки
Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 15:00 GMT +308.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401693378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2014 09:0016.12.2014 09:0016.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401693378Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Дата и время проведения
16.12.2014 09:3016.12.2014 09:3016.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401693378Дата и время проведения Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693378Подведение итогов не позднее Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401693378Подведение итогов не позднее Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Начальная цена
17 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
892 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка обрабатывающего центра с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка обрабатывающего центра осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
2922151
29.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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