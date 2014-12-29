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Номер извещения
ГП411467
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи ценных бумаг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 657-94-94 доб. 2768
Факс
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Адрес электронной почты
Borshchevich_M_A@oaomoek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борщевич Марина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 15:00 GMT +329.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411467Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 16:0029.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411467Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук. Москва
Дата и время проведения
30.12.2014 12:0030.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411467Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук. Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411467Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411467Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся единым неделимым лотом, в следующем составе: Паи рентного ЗПИФ ТРЦ «Перловский» в количестве 446 249 (Четыреста сорок шесть тысяч двести сорок девять) штук.
Начальная цена
944 064 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Отсутствуют
70.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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