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Номер извещения
ГП411466
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Инкубационное яйцо Росс-308
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347716, Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Новобатайск, Ленина, 1
Почтовый адрес
347716, Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Новобатайск, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 909 431-11-15
Факс
+7 86345 9-94-39
Адрес электронной почты
smn@rostov-pf.prodo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скориченко Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кагальницкий район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Инкубационного яйца Росс-308 в количестве 500 тысяч штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 10:00 GMT +319.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411466Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Инкубационного яйца Росс-308 в количестве 500 тысяч штук.Кагальницкий район
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 10:0019.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411466Дата и время вскрытия заявок Закупка Инкубационного яйца Росс-308 в количестве 500 тысяч штук.Кагальницкий район
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 14:0019.11.2014 14:0019.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411466Подведение итогов не позднее Закупка Инкубационного яйца Росс-308 в количестве 500 тысяч штук.Кагальницкий район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Инкубационного яйца Росс-308 в количестве 500 тысяч штук.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500 000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
347716, Российская Федерация, Ростовская область, Новобатайск, Кагальницкий район, Ленина, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АФ «Приазовская
Все закупки и тендеры АФ «Приазовская
Адрес местонахождения
347716, Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Новобатайск, Ленина, 1
Отсутствуют
01.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов