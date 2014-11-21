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    Главная / Торги / Закупка чертежных деталей для модельного цеха

    Закупка чертежных деталей для модельного цеха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411465Дата и время окончания срока приема заявок Закупка чертежных деталей для модельного цехаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411465

    Уникальный номер закупки

    93

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка чертежных деталей для модельного цеха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертежи

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка чертежных деталей для модельного цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 16:00 GMT +321.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411465Дата и время окончания срока приема заявок Закупка чертежных деталей для модельного цехаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 16:0021.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411465Дата и время вскрытия заявок Закупка чертежных деталей для модельного цехаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411465Подведение итогов не позднее Закупка чертежных деталей для модельного цехаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка чертежных деталей для модельного цеха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.52

    Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конус"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Шайба ф35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Шайба ф50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Шайба ф100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Шип ф35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Шип ф50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Шип ф100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Втулка центрирующая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Втулка направляющая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Шайба ф50"

    Кол-во: 300

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