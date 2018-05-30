выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП816636 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 41147 9-11-35 Факс +7 41147 4-20-24 Адрес электронной почты Aleksandr.saburov@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Сабуров Александр Геннадьевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова:

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