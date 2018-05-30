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    Главная / Торги / выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

    выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816636Дата и время окончания срока приема заявок выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП816636

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 05:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    документация для закупки

    техническое задание

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-11-35

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.saburov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабуров Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 03:00 GMT +330.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816636Дата и время окончания срока приема заявок выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 03:0030.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП816636Дата и время вскрытия заявок выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2018 03:0011.06.2018 03:0011.06.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816636Подведение итогов не позднее выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.201811.06.2018 03:0011.06.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816636Подведение итогов не позднее выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, РС(Я), г. Нерюнгри, проспект Ленина 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    39.00.22.000

    Услуги по рекультивации прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация для закупки

    23.05.2018

    техническое задание

    23.05.2018

    проект договора

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по рекультивации"

    Кол-во: 39

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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