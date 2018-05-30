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Номер извещения
ГП816636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 05:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-11-35
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Aleksandr.saburov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сабуров Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 03:00 GMT +330.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП816636Дата и время окончания срока приема заявок выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 03:0030.05.2018 03:0030.05.2018 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП816636Дата и время вскрытия заявок выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
11.06.2018 03:0011.06.2018 03:0011.06.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП816636Подведение итогов не позднее выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение услуг по проведению горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях разреза "Нерюнгринский" в 2018 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, проспект Ленина 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
39.00.22.000
Документация лота
Кол-во: 39
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