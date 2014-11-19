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    Главная / Торги / Закупка метизной продукции

    Закупка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411460Дата и время окончания срока приема заявок Болт, гайкаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411460

    Уникальный номер закупки

    200

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Болт, гайка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 13:00 GMT +319.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411460Дата и время окончания срока приема заявок Болт, гайкаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 13:0019.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411460Дата и время вскрытия заявок Болт, гайкаМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 23:5920.11.2014 23:5920.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411460Подведение итогов не позднее Болт, гайкаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 23:5920.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411460Подведение итогов не позднее Болт, гайкаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болт, гайка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2013. Предоставление сертификата качества на поставляемую продукцию. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции ноябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, АкуловоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М8х25"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Болт М36х160"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 3"

    "Гайка М36"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Шайба М8"

    Кол-во: 5

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