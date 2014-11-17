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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на ленточные пилы

    запрос ценовых котировок на ленточные пилы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411458Дата и время окончания срока приема заявок поставка ленточных пилСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411458

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на ленточные пилы

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7162

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Курышев Николай Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленточных пил

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 07:00 GMT +317.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411458Дата и время окончания срока приема заявок поставка ленточных пилСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 07:0017.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411458Дата и время вскрытия заявок поставка ленточных пилСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201418.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411458Подведение итогов не позднее поставка ленточных пилСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленточных пил

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата - отсрочка платежа от 30 днейпоставка - DDP (Санкт-Петербург, Колпино)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.62

    Производство инструментов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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