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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 14:3021.11.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411456Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411456

    Уникальный номер закупки

    21

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 14:30 GMT +321.11.2014 14:3021.11.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411456Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 14:3021.11.2014 14:3021.11.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411456Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 12:0026.12.2014 12:0026.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411456Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 12:0026.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411456Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции автомобильным транспортом (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, Московская область, ОАО "Криогенмаш" - г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, ТОО "Казцинк"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 стандартный евротент с верхней погрузкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.24.1

    Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

    Документация лота

    запрос предложений

    27.12.2016

    извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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