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    Главная / Торги / «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»

    «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401690486Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»ГеленджикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401690486

    Уникальный номер закупки

    086/Надежда/14-500/13.11.2014/З

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по открытому запросу предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00 доб. 700

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Геленджик

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги фиксированной телефонной связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401690486Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»Геленджик

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401690486Дата и время вскрытия заявок «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»Геленджик

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 13:0001.12.2014 13:0001.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401690486Подведение итогов не позднее «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»Геленджик

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 13:0001.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401690486Подведение итогов не позднее «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»Геленджик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка оборудования для беспроводного доступа, без программирования. Этап №1»

    Начальная цена

    492 201,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.1

    Деятельность в области телефонной связи

    Документация лота

    Документация по открытому запросу предложений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телефонной связи"

    Кол-во: 1

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