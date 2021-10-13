Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области на информационном (новостном) сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет-портал) и в региональном выпуске федерального еженедельного печатного издания (далее – Газета) 0851200000621006279

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006279 Уникальный номер закупки 0851200000621006279 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области на информационном (новостном) сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет-портал) и в региональном выпуске федерального еженедельного печатного издания (далее – Газета) 0851200000621006279 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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