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Номер извещения
ГП411453
Уникальный номер закупки
252
Наименование закупки
Тепловизор TESTO 875-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Почтовый адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70078
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
v.oshurkov@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ошурков Виталий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Короча
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка Тепловизор TESTO 875-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 17:00 GMT +325.11.2014 17:0025.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411453Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Тепловизор TESTO 875-1 Короча
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2014 17:0025.11.2014 17:0025.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411453Дата и время вскрытия заявок Закупка Тепловизор TESTO 875-1 Короча
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 14:0027.11.2014 14:0027.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411453Подведение итогов не позднее Закупка Тепловизор TESTO 875-1 Короча
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Тепловизор TESTO 875-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Адрес местонахождения
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Отсутствуют
51.86
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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