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Номер извещения
ГП411452
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 981 135-70-74
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Alla.Dunaeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дунаева Алла Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 12:00 GMT +327.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411452Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино
Подведение итогов не позднее
27.12.2014 11:0027.12.2014 11:0027.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
D
Документация лота
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