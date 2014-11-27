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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК

    Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411452

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Техническое задание

    Дефектная ведомость

    Техническое задание

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 981 135-70-74

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Alla.Dunaeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаева Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 12:00 GMT +327.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411452Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2014 11:0027.12.2014 11:0027.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201427.12.2014 11:0027.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМККолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта ЭМК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа. Наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию. Наличие сертификата на производство работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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