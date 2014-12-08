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    Главная / Торги / Покупка хозяйственно-бытовых товаров

    Покупка хозяйственно-бытовых товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401690021Дата и время окончания срока приема заявок Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401690021

    Уникальный номер закупки

    210/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка хозяйственно-бытовых товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 210/47-2014

    Документация к Извещению № 210/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка хозяйственно-бытовых товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 10:00 GMT +308.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401690021Дата и время окончания срока приема заявок Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 10:0011.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401690021Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    11.12.2014 10:0011.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401690021Дата и время проведения Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401690021Подведение итогов не позднее Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401690021Подведение итогов не позднее Покупка хозяйственно-бытовых товаровЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка хозяйственно-бытовых товаров

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: хозяйственно-бытовые товары. Наименование, ассортимент, количество, описание и характеристики товаров в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 210/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 210/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями по заявке заказчика, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое (в 5-ти литровых пластиковых канистрах)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Губка бытовая с чистящим слоем"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Порошок чистящий (в пластиковой упаковке)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее (в пластиковой упаковке)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Черенок Ø 25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Черенок Ø 40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Мыло хозяйственное (кусковое в индивидуальной упаковке)"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 8"

    "Салфетка универсальная для уборки."

    Кол-во: 700

    "Позиция 9"

    "Крем защитный для рук (в тюбиках)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 10"

    "Крем питательный для рук (в тюбиках)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Ведро оцинкованное 12 литров"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Ёрш для унитаза с подставкой "

    Кол-во: 300

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