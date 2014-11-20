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    Главная / Торги / Закупка двигателей для крановых механизмов

    Закупка двигателей для крановых механизмов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 10:0020.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411463Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411463

    Уникальный номер закупки

    141

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка двигателей для крановых механизмов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические характеристики и описание двигателей

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.Konkova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конькова Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели для кроновых механизмов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 10:00 GMT +320.11.2014 10:0020.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411463Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411463Дата и время вскрытия заявок Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 15:0024.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411463Подведение итогов не позднее Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели для кроновых механизмов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенному файлу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.10.1

    Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "крановые электродвигатели"

    Кол-во: 1

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