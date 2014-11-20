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Номер извещения
ГП411463
Уникальный номер закупки
141
Наименование закупки
Закупка двигателей для крановых механизмов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-98
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Konkova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Конькова Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели для кроновых механизмов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 10:00 GMT +320.11.2014 10:0020.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411463Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411463Дата и время вскрытия заявок Электродвигатели для кроновых механизмовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели для кроновых механизмов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенному файлу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
31.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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