Оказание услуг по адаптации интерактивных форм государственных услуг в социальной сфере с использованием интерфейсов и инструментов Единого портала государственных и муниципальных услуг 0171200001921002336

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002336 Уникальный номер закупки 0171200001921002336 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по адаптации интерактивных форм государственных услуг в социальной сфере с использованием интерфейсов и инструментов Единого портала государственных и муниципальных услуг 0171200001921002336 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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