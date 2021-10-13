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Номер извещения
0345200011221000228
Уникальный номер закупки
0345200011221000228
Наименование закупки
Выполнение работ по перезарядке, техническому обслуживанию и переосвидетельствованию огнетушителей для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» (ГБУЗ ЛОКОД)» в 2021 году. 0345200011221000228
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
05.10.2021 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по перезарядке, техническому обслуживанию и переосвидетельствованию огнетушителей для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» (ГБУЗ ЛОКОД)» в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0345200011221000228Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перезарядке, техническому обслуживанию и переосвидетельствованию огнетушителей для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» (ГБУЗ ЛОКОД)» в 2021 году.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по перезарядке, техническому обслуживанию и переосвидетельствованию огнетушителей для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» (ГБУЗ ЛОКОД)» в 2021 году.
Начальная цена
41 867,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов