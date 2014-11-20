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Номер извещения
ГП411462
Уникальный номер закупки
140
Наименование закупки
Закупка резисторов и резистивных сборок РС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-40
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Davydova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Анастасия Егоровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1). Резистор 90кВт 5 Ом (760В, IP21) - 2 шт. 2). Резистор 90кВт 6.5 Ом (760В, IP21) - 1 ши. 3). Резистивная сборка РС30-12 - 2 шт. 4). Резистивная сборка РС20-18 - 1 шт. 5). Резистивная сборка РС-12000-50 2х800Вт 2х50 Ом 5х2400Вт 5х10 Ом - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 12:00 GMT +320.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411462Дата и время окончания срока приема заявок 1). Резистор 90кВт 5 Ом (760В, IP21) - 2 шт. 2). Резистор 90кВт 6.5 Ом (760В, IP21) - 1 ши. 3). Резистивная сборка РС30-12 - 2 шт. 4). Резистивная сборка РС20-18 - 1 шт. 5). Резистивная сборка РС-12000-50 2х800Вт 2х50 Ом 5х2400Вт 5х10 Ом - 1 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 15:0020.11.2014 15:0020.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411462Дата и время вскрытия заявок 1). Резистор 90кВт 5 Ом (760В, IP21) - 2 шт. 2). Резистор 90кВт 6.5 Ом (760В, IP21) - 1 ши. 3). Резистивная сборка РС30-12 - 2 шт. 4). Резистивная сборка РС20-18 - 1 шт. 5). Резистивная сборка РС-12000-50 2х800Вт 2х50 Ом 5х2400Вт 5х10 Ом - 1 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411462Подведение итогов не позднее 1). Резистор 90кВт 5 Ом (760В, IP21) - 2 шт. 2). Резистор 90кВт 6.5 Ом (760В, IP21) - 1 ши. 3). Резистивная сборка РС30-12 - 2 шт. 4). Резистивная сборка РС20-18 - 1 шт. 5). Резистивная сборка РС-12000-50 2х800Вт 2х50 Ом 5х2400Вт 5х10 Ом - 1 шт.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1). Резистор 90кВт 5 Ом (760В, IP21) - 2 шт. 2). Резистор 90кВт 6.5 Ом (760В, IP21) - 1 ши. 3). Резистивная сборка РС30-12 - 2 шт. 4). Резистивная сборка РС20-18 - 1 шт. 5). Резистивная сборка РС-12000-50 2х800Вт 2х50 Ом 5х2400Вт 5х10 Ом - 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согластно предмета договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
32.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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