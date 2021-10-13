Поставка комплектующих и расходных материалов для обеспечения практических работ по специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения и 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 0372100021721000116

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372100021721000116 Уникальный номер закупки 0372100021721000116 Номер закупки Наименование закупки Поставка комплектующих и расходных материалов для обеспечения практических работ по специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения и 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 0372100021721000116 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Все закупки и тендеры СПБ ГБПОУ "АПТ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru