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Номер извещения
31401690063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Не указано Александр
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 08:00 GMT +324.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401690063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 08:0024.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401690063Дата и время вскрытия заявок Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»
Начальная цена
1 265 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
126 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В количестве 1 (одной) штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Отсутствуют
50.10
Документация лота
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