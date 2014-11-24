Поставка коммунальной машины МТЗ-921.3 на базе «Беларус»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель вносит авансовый платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.Покупатель осуществляет окончательный платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи Транспортного средства.Поставщик обязуется доставить Транспортное средство до места назначения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выполнения Покупателем обязательства по внесению авансового платежа