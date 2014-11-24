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    Главная / Торги / Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266

    Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401689268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266ДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401689268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 08:00 GMT +324.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401689268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266Долгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 08:0024.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401689268Дата и время вскрытия заявок Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266Долгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401689268Подведение итогов не позднее Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузопассажирского автомобиля ГАЗ-27527-266

    Начальная цена

    730 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    73 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    73 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В количестве 1 (одной) штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141700, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель вносит авансовый платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Покупатель осуществляет окончательный платеж в размере 50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи Транспортного средства.Поставщик обязуется доставить Транспортное средство до места назначения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выполнения Покупателем обязательства по внесению авансового платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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