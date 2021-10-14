Оказание услуг по разработке проектной документации и локального сметного расчета на замену системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 0190300003721000728

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190300003721000728 Уникальный номер закупки 0190300003721000728 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке проектной документации и локального сметного расчета на замену системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 0190300003721000728 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Ленина, 47 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Ленина, 47 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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