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    Главная / Торги / Поставка серверного оборудования и вычислительной техники

    Поставка серверного оборудования и вычислительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401689183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401689183

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/88

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серверного оборудования и вычислительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание

    Извещение о внесении изменений

    Извещение

    Форма заявки вычислительная техника

    Проект договора вычислительная техника

    Форма заявки серверное оборудование

    Проект договора серверное оборудование

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 785-33-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    osa411@kbthm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401689183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401689183Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 12:0004.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401689183Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования

    Начальная цена

    4 191 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Форма заявки серверное оборудование

    29.09.2016

    Проект договора серверное оборудование

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка вычислительной и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401689183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной и оргтехникиг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401689183Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной и оргтехникиг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 12:0004.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401689183Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной и оргтехникиг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вычислительной и оргтехники

    Начальная цена

    752 305,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Форма заявки вычислительная техника

    29.09.2016

    Проект договора вычислительная техника

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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