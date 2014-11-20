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Номер извещения
31401688834
Уникальный номер закупки
202
Наименование закупки
поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-23-47
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Соломахо Александр Сергеевич,solomaho_as@svo.aero
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 11:00 GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401688834Дата и время окончания срока приема заявок поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним Химки
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401688834Дата и время вскрытия заявок поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним
Начальная цена
670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
65 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево», склад № 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
64.20.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
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