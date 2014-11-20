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    Главная / Торги / поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401688834Дата и время окончания срока приема заявок поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401688834

    Уникальный номер закупки

    202

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2014 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-23-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломахо Александр Сергеевич,solomaho_as@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 11:00 GMT +320.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401688834Дата и время окончания срока приема заявок поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401688834Дата и время вскрытия заявок поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201425.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401688834Подведение итогов не позднее поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мобильных телефонов, IP телефонов и комплектующих к ним

    Начальная цена

    670 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    65 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево», склад № 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.7

    Прочая деятельность в области электросвязи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мобильные телефоны, IP телефоны и комплектующие к ним"

    Кол-во: 65

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